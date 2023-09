Jacky Mathijssen benoemt het grote probleem van STVV en ziet maar één oplossing

STVV is fris aan het nieuwe seizoen begonnen. Al had het al meer dan acht punten achter zijn naam moeten hebben.

Er zijn twee echte problemen bij STVV en over het eerste is iedereen het volgens Jacky Mathijssen helemaal eens. “STVV speelt goed voetbal, maar slaagt er niet in om dat te concretiseren in veel doelkansen en doelpunten. Dat de gelijkmaker er uiteindelijk komt via een strafschop is geen toeval”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Ik wil niet te snel een oordeel vellen over Joselpho Barnes, maar met een echt goeie spits heb ik het gevoel dat deze ploeg zeker een rol van betekenis kan spelen in deze competitie.”

Nieuwe spits nodig bij STVV

Het tweede probleem van STVV is volgens Mathijssen een luxeprobleem. “Kon STVV maar één van zijn twee topkeepers inruilen voor een spits. Dan kan het nog een heel mooi seizoen worden voor de Kanaries.”