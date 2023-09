'Club Brugge ziet in slot van zomermercato alsnog speler vertrekken naar andere club uit JPL'

Vertrekt er dan toch nog een speler bij Club Brugge? Volgens Sacha Tavolieri is die kans alvast groot.

Maandag liet Club Brugge weten dat het zijn UEFA-A lijst heeft ingediend. Hiermee zou de zomermercato dan ook gesloten zijn voor de club. Toch zou er nog een speler op weg zijn naar de uitgang bij blauwzwart.

Volgens de gerenommeerde transferexpert Sacha Tavolieri is Kamal Sowah dan toch nog op weg naar Standard. Er zouden vergevorderde onderhandelingen zijn tussen beide partijen. Het zou om een huurcontract gaan.

Sowah kwam in 2021 over van de jeugd van Leicester City voor zo'n 9 miljoen euro. In de tussentijd werd de 23-jarige rechtsbuiten al verhuurd aan AZ Alkmaar. Volgens Transfermarkt is zijn waarde al erg fel gedaald en is hij nog maar 3 miljoen euro waard.