De transformatie van Archie Brown: vroeger een vinnige linksvoor, nu dominant op heel zijn flank

Een van de meest bepalende spelers in de Slag om Vlaanderen was Archie Brown. Keer op keer draafde hij zijn flank af.

De 21-jarige Engelsman was op links alomtegenwoordig en maakte het een nochtans verdienstelijk spelende Kyriani Sabbe heel erg moeilijk. Keer op keer ging hij zijn flank met veel flair af en leverde hij vaak nog een goede voorzet af. Niet zomaar blindelings de bal voor de pot gooien, maar steeds met veel gevoel, finesse en overzicht.

Het toont aan dat jonge flankverdediger/middenvelder, die deze zomer overkwam van het Zwitserse Lausanne, over ongelofelijke fysieke kwaliteiten beschikt en conditioneel ijzersterk is, waardoor hij in de zone van de waarheid ook steeds het overzicht kan bewaren.

Flair en balans van een winger

Maar dat overzicht en die techniek komen niet van nergens. Brown genoot bij Derby County zijn jeugdopleiding bij een zeer goede lichting. In die ploeg werd hij opgeleid als winger. Dat zie je nog steeds in zijn spel, als je hem keer op keer moeiteloos op de flank ziet dribbelen.

In 2021 was hij zelfs nog goed voor een hattrick tegen het Arsenal van Bukayo Saka. Met de U18's van Derby County won hij op de slotspeeldag van The Gunners met 5-2 en wist met zijn toenmalige club het kampioenschap binnen te halen.

Van fr ê le flankaanvaller naar imposante atleet

In Zwitersland werd de toen nog lichtvoetige flankaanvaller omgevormd tot een fullback. De intussen 1m90 grote Brown heeft enorm veel kracht bijgekweekt en lijkt op zijn jonge leeftijd al een zeer complete flankspeler.

Een kruising tussen Lapoussin en Nieuwkoop noemde Filip Joos hem gisteren nog in Extra Time. Brown zorgt voor loopvermogen en kracht op de linkerflank, kan het 1 op 1 duel aangaan, maar staat ook verdedigend meer dan zijn mannetje. Op linksmid kwam hij misschien nog beter uit de verf dan op linksachter, maar KAA Gent heeft in ieder geval een heel interessant profiel in huis gehaald.