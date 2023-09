Dit is de opmerkelijke reden waarom Hazard nog geen Anderlecht-speler is

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Anderlecht graag Thorgan Hazard zou aantrekken. Nu blijkt dat deze transfer toch nog niet zo vlot loopt.

Zo wil Anderlecht absoluut niet te veel geld uitgeven aan de 30-jarige Belg. Borussia Dortmund wil graag nog zo'n 5 miljoen euro vangen voor Hazard. Deze transfersom zal het probleem alvast niet zijn.

Het grote pijnpunt in dit dossier zijn de looneisen van Hazard. Dat meldt Het Nieuwsblad. De winger verdient in de Bundesliga om en rond de 5 miljoen euro per jaar. Iets was Anderlecht niet kan en wil bieden. Hazard zal dus flink moeten inleveren, wil hij een terugkeer naar België realiseren.

Zijn contract loopt na het huidige seizoen ten einde. Daarom is een huurdeal ook direct onbespreekbaar voor Borussia. De Rode Duivel speelde al 123 wedstrijden voor Dortmund waar hij 18 keer de netten deed trillen en goed was voor 21 assists.