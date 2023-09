Done deal: Genk kondigt nieuwste zomeraanwinsten aan uit Premier League en eigen competitie

Dinsdag maakte de club via officiële kanalen bekend dat Andi Zeqiri en El Ouahdi Zakaria getekend hadden. Beide spelers tekenen een contract van 3 seizoenen met een optie op eentje extra. Genk bevestigde aan onze redactie dat de spelers nog op tijd ingeschreven zijn om Europees actief te zijn.

Zeqiri komt over van Brighton. Afgelopen seizoen werd de spits uitgeleend aan FC Basel. De Limburgers zouden zo'n 2,7 miljoen euro betalen voor de Zwitser. Hij zal de nieuwe nummer 9 worden in Genk.

El Oauhdi komt over van RWDM in de eigen competitie. De 21-jarige rechtsachter speelde al 56 wedstrijden voor de Brusselse ploeg. Hij kwam al 8 keer tot scoren en en kon 6 assists geven. Hij zal het nummer 77 overnemen van Angelo Preciado die vertrokken is naar Sparta Praag.

𝙉𝙀𝙒𝙎: Our new number 9 has arrived. 𝗔𝗻𝗱𝗶 𝗭𝗲𝗾𝗶𝗿𝗶 makes the move from Brighton to Genk and has signed until 2026 (+1)



Welcome, 𝗔𝗻𝗱𝗶! 💙💪



#krcgenk #mijnploeg #riseabove pic.twitter.com/Iiody0GU87