1 op 18, maar Edward Still blijft om deze redenen in het zadel zitten bij KV Kortrijk

Een trainer die met 1 op 18 begint, is normaal gezien geen lang leven beschoren. Maar bij KV Kortrijk denken ze er nog niet aan om Edward Still op straat te zetten. Zijn teller gaat immers pas lopen na de internationale break.

Bij Kortrijk hadden ze deze seizoensstart wel verwacht. Er was/is nog geen deftige structuur in de club nadat zowat alle leidinggevenden opstapten. Er waren lang geen transfers mogelijk om dezelfde reden. Maar nu heeft de club een versnelling hoger geschakeld en vandaag zullen er nog transfers gedaan worden.

Edward Still zal pas beoordeeld worden nadat de ploeg helemaal rond is. De West-Vlamingen beseffen ook dat ze op dit moment geen deftige vervanger zullen vinden die deze uitdaging wil aangaan. Still gelooft echter dat hij de ploeg op de rails kan krijgen en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.

Daarnaast is er nog het feit dat er geen rechtstreekse daler is dit seizoen. Er worden nog play-downs gespeeld en daarin kan Kortrijk zijn vel nog redden moest het onderaan niet weg geraken. Maar onderweg moeten er wel punten gepakt worden natuurlijk. Daarom heeft men dus nog geduld met Still.