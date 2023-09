Dan toch nog een flankaanvaller voor Anderlecht vandaag? Nederlandse Marokkaan duidelijk in beeld

De koopwoede van Anderlecht is blijkbaar niet te temperen. Nadat ze gisteren Kasper Schmeichel binnenhaalden als extra doelman en nog in onderhandeling zijn met Thorgan Hazard is er ook nog een extra flankspeler in beeld.

Het gaat in deze laatste dagen bij Anderlecht vooral om opportuniteiten. Schmeichel was er zo eentje, Hazard kan er eentje zijn als er overal water bij de wijn gedaan wordt. En dan is er nog Oussama Idrissi. De 27-jarige Marokkaans-Nederlandse winger is transfervrij nadat hij zijn contract bij Sevilla (waar ook Delaney en Augustinsson speelden) liet verbreken. Er was eerder sprake van een deal met Feyenoord, maar die sprong af. Idrissi is een negenvoudig Marokkaans international, maar werd geboren in Nederland. Vorig seizoen scoorde hij vier keer en gaf zes assists op uitleenbasis bij Feyenoord. Er is echter ook interesse van Valencia.