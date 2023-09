Done Deal: Anderlecht haalt zijn eerste versterking op 'Deadline Day'

RSC Anderlecht is nog volop bezig met het proberen inlijven van Thorgan Hazard. Ondertussen hebben ze wel al een eerste deal beet op Transfer Deadline Day.

Het was al even duidelijk dat RSC Anderlecht er graag vandoor zou gaan met Robbie Ure, een 19-jarige spits uit Schotland. En ondertussen hebben ze hem nu ook definitief weten in te lijven.

De 19-jarige aanvaller zal in de eerste plaats aansluiten bij de RSCA Futures. Op termijn valt natuurlijk niet uit te sluiten dat hij ook bij de A-kern van paars-wit terechtkomt en ook daar nog van waarde kan zijn, bijvoorbeeld dit seizoen al.

© photonews

Ure komt transfervrij over van Rangers, waar hij de voorbije jaren in de jeugdopleiding speelde. Hij was een tijdje terug al te zien in een oefenwedstrijd van Anderlecht tegen Patro Eisden en kon blijkbaar de clubleiding overtuigen.

Door het vertrek van Lucas Stassin was Anderlecht B op zoek naar aanvallende versterking om er in de Challenger Pro League te staan. Ure deed het vorig seizoen bijzonder goed voor Rangers B, waar hij 17 keer scoorde in 33 wedstrijden. Hij scoorde ook drie doelpunten in de UEFA Youth League.

