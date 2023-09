DONE DEAL: Belgische staartploeg grijpt naast Bastien, maar heeft wel nieuwe stevige versterking beet

Geen terugkeer voor Samuel Bastien in de Jupiler Pro League. Hij lijkt wel nog te willen vertrekken bij Burnley, maar zal dan een ander land moeten gaan kiezen.

Samuel Bastien werd de voorbije dagen aan KV Kortrijk gelinkt, maar die deal lijkt nu helemaal van de baan. Dat heeft Sacha Tavolieri bekendgemaakt. Mogelijk gaat Bastien dan toch nog naar een ander land vertrekken, maar België lijkt het niet te worden.

Vandaag was hij nog gewoon in Burnley. Geen Kortrijk dus voor Bastien. Maar De Kerels hebben ondertussen wel nog eens stevig uitgehaald. Ze hebben namelijk Mark Mampassi in huis weten te halen.

Dat is een 20-jarige centrale verdediger uit Oekraïne met ook de Russische nationaliteit. Hij wordt voor een jaartje gehuurd van Lokomotiv Moskou.

KV Kortrijk was na een 1 op 18 naarstig op zoek naar nieuwkomers en versterkingen. Met Mampassi doen ze nog een extra stevige deal. De Kerels wisten ook een aankoopoptie te versieren op de verdediger.