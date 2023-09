Duidelijke wens, maar de tijd begint te dringen voor Benito Raman

Anderlecht is volop bezig met de deal van Thorgan Hazard te vervolledigen. Ondertussen hebben ze ook nog wat uitgaand verkeer te verwerken. Al lijkt niet alles even makkelijk te lopen.

Zo is er de zaak van Benito Raman. Die zat afgelopen weekend al niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Genk én was klaar om nieuwe oorden op te zoeken.

KV Kortrijk, OH Leuven en STVV roerden zich en KV Kortrijk leek over de beste papieren te beschikken. Dat wilde ook het meest betalen en zo de beste zaak opleveren voor RSC Anderlecht. Maar Raman zelf had andere plannen.

Nog geen akkoord

Hij trekt het liefst van al naar Stayen. Daar zou hij het meest kans maken op een basisplaats, denkt hij. En dus moesten STVV en Anderlecht samen aan tafel zitten om van Raman een Kanarie te kunnen gaan maken.

De deadline is ondertussen met rasse schreden aan het naderen en volgens Het Laatste Nieuws is er momenteel nog geen akkoord in zicht. Het zal dus een kwestie van snel handelen worden in de laatste uren van de mercato.