KV Kortrijk haalt rechtsachter bij topclub uit Premier League

Nu zou de club geïnteresseerd zijn in Ryan Alebiosu. Dat meldt Sacha Tavolieri op Twitter. Alebiosu is een 21-jarige vleugelverdediger.

Hij staat momenteel onder contract bij Arsenal, waar hij vooral bij de U21 speelt. Afgelopen seizoen werd de jonge Engelsman verhuurd aan het Schotse Kilmarnock FC waar hij 29 wedstrijden speelde.

Het zal nog even afwachten zijn of KV Kortrijk nog een move zal maken. Er werden al erg veel spelers gehuurd, of transfervrij gehaald die de situatie van de club zullen moeten proberen op te lossen.

Update: Ondertussen heeft Alebiosu voor drie seizoenen getekend bij KV Kortrijk.

