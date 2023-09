Charles De Ketelaere komt met opvallende quote over seizoen bij AC Milan

Charles De Ketelaere ruilde vorig jaar Club Brugge in voor AC Milan. Een transfer die niet bepaald een succes werd.

Van Club Brugge naar AC Milan voor 35 miljoen euro. De vraag die gesteld wordt, is of Charles De Ketelaere beter geen tussenstap had genomen.

“Dat is praat achteraf. Op dat moment voelde ik dat het de juiste keuze was”, vertelde Charles De Ketelaere op de persconferentie van de Rode Duivels.

Ondanks het feit dat het niet echt goed liep, is het toch van nut geweest. “Ik heb er geen spijt van. Het was niet wat ik ervan verwacht had, maar dat betekent niet dat ik er niets uit heb geleerd. Het heeft me andere dingen geleerd dan in een jaar waarin alles top is.”

“Jullie zien vorig seizoen als een minder jaar, maar ik heb daar toch veel uit geleerd. Ik heb een jaar extra ervaring in mijn rugzak. Tactisch bijvoorbeeld werd veel van mij gevraagd dat anders lag dan in België.”

De Ketelaere sluit alvast af met een heel opvallende quote over het seizoen bij AC Milan: “Ik ben een betere speler geworden.”