OFFICIEEL: Westerlo leent in extremis nog spits uit

Westerlo heeft nog in de laatste uren van de transferperiode een spits kunnen uitlenen. Fernand Gouré zal voor de rest van het seizoen in Slovakije gaan voetballen.

In België sloot de transfermarkt woendagavond. Westerlo had nog een spits op overschot en probeerde voor Fernand Gouré in allereil nog een oplossing te vinden. Slovakije was een optie.

Ook in Slovakije sloot de transfermarkt woensdagavond. Dus moest Westerlo zich haasten. Uiteindelijk vond het een akkoord met DAC Dunajska Streda. Gouré zal voor de rest van het seizoen aan DAC uitgeleend worden.

Fernand Gouré will be loaned out for one year to DAC 1904 (Slovakia) 💛💙

Good luck Fernand!

Overigens is Gouré niet de enige Kemphaan in Slovakije. Jan Bernat speelt er bij Spartak Trnava. Op 30 september zullen beide spelers tegen elkaar spelen.