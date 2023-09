Peter Vandenbempt ziet dat de verantwoordelijkheid bij Anderlecht is doorgegeven: "Dat riedeltje mag wel stoppen"

Anderlecht heeft in het slot van de zomermercato nog een serieuze kwaliteitsinjectie doorgevoerd. Peter Vandenbempt vindt dat Brian Riemer geen excuses meer heeft en volgens hem zal het doel niet meer gewoon de top 6 zijn.

Tijdens de zomer haalde Anderlecht al heel wat spelers, maar de laatste dagen kwamen er nog enkele namen bij. En het waren grote namen. Met Kasper Schmeichel en Thorgan Hazard kwam nog heel wat kwaliteit en ervaring bij.

"Op papier is er enorm veel kwaliteit bij. Nu is het de vraag of het kan renderen. Dat is niet langer de verantwoordelijkheid van Jesper Fredberg, maar wel van Brian Riemer", stelde Peter Vandenbempt bij Sporza.

Vandenbempt vindt dat "het riedeltje" van Riemer dat de spelers nog maar pas bij het team horen, achterwege moet laten: "In de zomer was dat nog een valabel excuus, maar over een maand moet Anderlecht een niveau halen dat toch wel 3 keer hoger is."

"Riemer moet nu voor resultaten zorgen", ging Vandenbempt verder. "En met deze kern is de top 6 niet langer genoeg." Volgens hem zal het bestuur enkel met Europees voetbal tevreden zijn. "En als ze dat niet halen, zal Riemer het niet goed gedaan hebben", besloot Vandenbempt.