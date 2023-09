De hardst werkende ploeg van eerste klasse: "Er komen geen jongens meer die hier niet willen zijn"

Cercle Brugge leverde het voorbije jaar al twee A-internationals af met Olivier Deman en nu ook Hugo Siquet. De Vereniging is de laatste jaren structureel heel stabiel en zette gestaag stappen omhoog. Dat zag ook Hannes Van der Bruggen, sinds 2021 middenvelder bij Cercle.

Velen keken nog verbaasd op toen Van der Bruggen Kortrijk voor Cercle verruilde. "Dat had alles te maken met het bijzonder professionele plan. Dat werd me helder en overtuigend gebracht door Carlos Avina. Hij heeft bij mij de doorslag gegeven", vertelt hij in KVW.

"Alles was in orde: bijna perfecte velden, uiterst professionele analyses met twee fulltime en één halftijdse video-analist, twee physical coaches, … En wat ook veranderd is na mijn moeilijke eerste zes maanden: er kwamen geen jongens meer uit Monaco die niet graag kwamen, die Cercle als een degradatie zagen."

Cercle hardst werkende ploeg van eerste klasse

Dat was lange tijd een groot probleem. Monaco dropte hun overschot bij Cercle, maar die jongens waren niet gemotiveerd. "Vandaag is de leuze van Cercle dat het de hardst werkende ploeg van eerste klasse is. Dat betekent: oefeningen vóór de training, ná de training, vetmetingen enzovoort…. Op alle niveaus superprofessioneel."

Het geeft een heel andere vibe binnen de club. "Je zal mij niet horen zeggen dat Cercle kan doorgroeien tot een vaste subtopper, maar ik hoop wel tot een stabiele middenmoter. Het gevoel dat Cercle Monaco-B is, bestaat al een jaar of twee niet langer."