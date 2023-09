Genk, Anderlecht, Antwerp, Cercle, Club en KAA Gent mogen zich in de handen wrijven: deze spelers meest klaar voor een overstap naar topclub

De transfermercato zit er (zo goed als) op voor deze zomer. En dus kunnen we stellen dat een paar spelers ook in de Belgische competitie zijn gebleven. Al zijn sommigen zeker klaar voor een nieuwe stap naar een topcompetitie.

Het CIES becijferde op basis van opgedane ervaring en performances in competities, bekers en Europa welke spelers die nu nog niet in een G5-competitie spelen klaar zijn voor die stap hogerop. En Antonio Silva van Benfica Lissabon kwam als beste uit de statistieken.

De 19-jarige centrale verdediger van de Portugese topclub komt uit de jeugd van Benfica en werpt zich steeds meer op als een sterkhouder achteraan. Zijn marktwaarde wordt bovendien op 45 miljoen euro geschat volgens Transfermarkt.

Vandevoordt op vier, Debast op zeven

Het podium werd vervolledigd door Georgiy Sudakov van Shakhtar Donetsk - die we tegen Antwerp aan de slag zullen zien in de Champions League - en Pablo Maia van Sao Paulo in Brazilië. En op vier vinden we vervolgens een eerste Belg.

© photonews

Maarten Vandevoordt is volgens het CIES namelijk de Belg die het meest klaar is voor de grote sprong voorwaarts. Hij tekende technisch gezien natuurlijk al in Duitsland, dus hoort hij eigenlijk al bij de mensen die de stap hebben gezet.

Met Zeno Debast (7e) vinden we nog een Belg uit de Jupiler Pro League in de top-10. Voor hem was er veel interesse, maar tot een transfer mocht het niet komen want paars-wit had hem absoluut nodig. Dat vond ook coach Riemer.

En nog veel meer ...

Met Bilal El Khannouss (13e) heeft Genk nog een tweede troef vrij hoog staan in het klassement, Arthur Vermeeren vertegenwoordigt Antwerp dan weer op de veertiende plaats. Met Bakayoko vinden we nog een Belg in de top-20, daarna is er een ferm gat richting nog twee spelers uit de Belgische competitie.

Ook Ravych van Cercle Brugge en Meijer van Club Brugge krijgen meer dan 50% op hun rapportkaart, Gift Orban haalt dat net niet met 49.7%. Ook hij staat wel nog in de top-50 daarmee, dus er is veel geweld uit de Jupiler Pro League dat het goed doet.