Tielemans over lastige situatie: "Veel ben ik niet met die uitleg"

Ook Youri Tielemans stond de pers te woord voor de wedstrijd tegen Azerbeidzjan. De Rode Duivel heeft het onder meer over zijn moeizaam begin bij Aston Villa.

Tielemans hoopt zijn carrière bij Villa te herlanceren, maar dat is voorlopig nog niet gelukt. "Ik heb met de trainer van Aston Villa gesproken over het feit dat ik niet speel. Hij kiest nu voor andere spelers maar het is aan mij om mijn best te doen."

"Hij zei dat er nog speelkansen zou komen. Veel ben ik niet met die uitleg maar ik hoop dat ik me de volgende weken me wat meer kan tonen."

De middenvelder hoopt vertrouwen op te doen bij de Duivels. "Ik start dan wel niet bij Aston Villa, maar ik heb tot hiertoe elke training meegemaakt en in elke wedstrijd meegespeeld. Dus ik ben klaar. Iedereen is superenthousiast."

"Het veld? (lacht) Het wordt moeilijk maar dat is zo voor de beide ploegen. Als je over de grond speelt, is dat ook voor hen het gevoel."