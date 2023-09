Club Brugge-sterkhouder leek op weg naar absolute topclub maar inmiddels is duidelijk waarom het niet is doorgegaan

De transferperiode is afgesloten en bij Club Brugge hebben ze geen sterkhouder meer zien vertrekken. Ondanks dat een absolute topclub wel concrete interesse toonde in één van de Brugse titularissen.

Het Canadese TSN legt uit waarom het niet tot een verhuis gekomen is voor Tajon Buchanan. Die zou zijn zinnen gezet hebben op een transfer naar een club die hem uitspeelt als rechtsachter of als wingback, zodat hij zijn creativiteit in de aanval en snelheid in de omschakeling verder kan ontwikkelen.

Buchanan zou in juni al een akkoord gehad hebben met Inter Milaan. Een absolute toptransfer leek in de maak, maar die overeenkomst hing ook wel af van de plannen van Inter-rechtsachter Denzel Dumfries. De Nederlander bleef uiteindelijk bij de Nerazzurri, waardoor de transfer van de baan was voor Buchanan.

© photonews

Nadien werden ook nog Atlético, Brentford, Sporting Lissabon, Southampton en Torino met Buchanan in verband gebracht. In sommige gevallen geraakte Club Brugge er niet uit met deze teams voor een definitieve transfer of een uitleenbeurt. In andere gevallen vond Buchanan de geïnteresseerde club niet de juiste omgeving voor hem.