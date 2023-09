Rode Duivel heeft wel héél scherpe ambities: "Ballon d'Or? Ambities niet te hoog gegrepen als ik naar mijn kwaliteiten kijk"

Jérémy Doku maakte een droomtransfer richting Manchester City. En zo klopt hij eens te meer op de poorten van de groten. Zelf heeft hij ook enorme doelstellingen.

"Ik ben in mijn leven nog nooit echt onder de indruk geweest van zulke grote namen. En al van ik klein ben is er interesse van grote clubs", was Jérémy Doku meteen duidelijk in een interview met Het Laatste Nieuws.

De doelstellingen voor Doku zijn héél scherp afgetekend. De Champions League winnen is een van de doelen. En ook de Ballon d'Or ooit winnen staa in principe op het lijstje van de sterke man.

Kwaliteiten

"Ik hou sommige doelen liever voor mezelf, maar die ambities zijn niet té hoog gegrepen als ik naar mijn kwaliteiten kijk", aldus Doku zelf over de Ballon d'Or. Veel scherper kan je het niet stellen natuurlijk.

Doku geeft aan dat hij zich wil tonen op training en zich bewijzen, om ook meteen te gaan spelen. Achterover leunen lijkt er dan ook echt niet in te zitten voor Doku. "Integendeel. Ik leg mijn lat trouwens bewust zó hoog omdat ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en waartoe ik in staat ben."