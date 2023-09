🎥 Wesley Hoedt gaat pijnlijk in de fout bij het Engelse Watford

Wesley Hoedt timmert verder aan zijn carrière bij het Engelse Watford. Al tonen deze beelden dat dit niet over een leien dakje loopt.

Wesley Hoedt kwam in België uit voor zowel Antwerp als Anderlecht. Terwijl hij bij Antwerp één van de absolute sterkhouders was, kon hij deze lijn niet doortrekken bij Anderlecht. Daar moest hij vorige winter, na een periode in de b-kern, vertrekken.

Zo kwam hij uit bij het Engelse Watford. Daar werkte hij zich snel in de ploeg, maar ging wel pijnlijk in de fout tegen Coventry. Een aanvaller van Coventry zette Hoedt onder druk en dus besloot de verdediger op de bal terug te spelen op de doelman. Deze stond echter te ver uit zijn doel. Hij probeerde de bal nog tegen te houden, maar zonder succes. Zo kwam de 2-2 op het scorebord en was Watford zijn voorsprong kwijt.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk nog op een 3-3 gelijkspel. Watford staat 18de in de Engelse Championship met 5 punten uit 5 wedstrijden.