Om deze twee redenen kan Vincent Kompany geen bondscoach worden

Vincent Kompany ruilde meer dan een jaar geleden RSC Anderlecht voor Burnley. Een stap die hij zich zeker nog niet beklaagd zal hebben.

Vincent Kompany werkte graag met jonge Belgen bij RSC Anderlecht en die manier van aanpakken zet hij ook bij Burnley verder.

Het mag duidelijk zijn dat Kompany weet hoe hij spelers moet opleiden om ze bij de Rode Duivels te krijgen. Dat maakt van hem ook een kandidaat-bondscoach, al zal dat niet al te snel gebeuren volgens Het Nieuwsblad.

“Alleen is dat onrealiseerbaar zolang Frank Vercauteren technisch directeur is van de Belgische voetbalbond en Wouter Vandenhaute in de raad van bestuur van die bond zetelt. Hun breuk bij Anderlecht verliep nu eenmaal op een pijnlijke manier”, schrijft de krant.

Ook het feit dat Kompany veel contacten onderhoudt in ons land, zal bijdragen aan het algehele niveau van de potentiële Rode Duivels. Zo werkt Kompany al vaak samen met Wouter Vrancken en Jonas De Roeck.

Eenmaal Burnley ook de overname van KV Kortrijk rond krijgt en Besnik Hasi er trainer wordt zal de manier van werken van Kompany nog meer toegepast worden in ons land.