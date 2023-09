Antwerp heeft goed nieuws voor fans met oog op wedstrijd tegen Barcelona

Dinsdag 19 september begint Antwerp aan zijn Champions League-campagne. Antwerp komt met goed nieuws voor de fans met het oog op hun eerste wedstrijd tegen Barcelona.

Royal Antwerp FC start zijn Champions League-campagne met de droomverplaatsing naar Barcelona. Helaas waren de tickets voor het uitvak waar de Antwerp-supporters zullen zitten bijna meteen uitverkocht. Nu komt de club toch met goed nieuws rondom de tickets.

Zo heeft FC Barcelona nog plaats kunnen maken voor 58 extra supporters van Antwerp. Deze tickets zullen woensdag om 17u online komen. Ze worden volgens het first come, first served-principe verkocht. De fans die nog mee willen reizen naar het Estadi Olímpic Lluís Companys, zullen er snel bij moeten zijn.

Het wordt nog spannend uitkijken naar deze wedstrijd. Toby Alderweireld hintte al naar een spoedig herstel. Nu valt nog af te wachten of hij effectief zal spelen in Barcelona. De kans dat hij vrijdag op het veld staat tegen Westerlo lijkt kleiner, omdat de Antwerp-aanvoerder liever fit is voor de CL-wedstrijd.