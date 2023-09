Ariël Jacobs over woelige transferzomer OHL: "Verstoort de stabiliteit van de club"

Oud-Heverlee Leuven heeft er een zeer bewogen transferzomer opzitten. Heel wat sterkhouders vertrokken, en dat had duidelijk impact op de resultaten.

Met Patris, De Norre, Al-Tamari en Keita vertrokken er heel wat sterkhouders bij de Leuvenaars, terwijl er weinig in de plaats kwam. Na de povere seizoensstart keerden enkele supportersverenigingen zich tegen algemeen directeur Willems en coach Brys. Die eerste stapte intussen al op bij de Brabanders.

Technisch directeur Ariël Jacobs kwam voor Het Nieuwsblad terug op de woelige transferzomer. Hij benadrukt dat het geen kwestie is van te lang treuzelen bij OHL.

“Absoluut niet. Mensen denken dat je maar op een knop moet duwen en er dan een speler aankomt, maar dat is wishful thinking. Je hebt altijd een schaduwteam klaarstaan – dat hebben ze zelfs in provinciale – maar je kan pas de onderhandeling starten als je eigen speler vertrekt.”

Hier is de laatste jaren teveel spelersverloop"

Hij maakt zich tevens zorgen over de vele vertrekkers. "De vraag is waarom die allemaal vertrekken. Hier is de laatste jaren te veel spelersverloop. Ik breek daar mijn hoofd over. Het verstoort de stabiliteit van de club. Het probleem is natuurlijk dat spelers soms zeggen dat ze geen enkele intentie hebben om te vertrekken, zoals Casper De Norre in april, om een maand later af te komen dat ze tóch weg willen.”