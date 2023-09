OFFICIEEL: Standard ziet nog aanvaller (en basisspeler) op huurbasis vertrekken

Met Kamal Sowah en Moussa Djenepo haalde Standard in het slot van de transfermarkt nog enkele aanvallende versterkingen binnen. De Rouches zien nu ook een aanvaller vertrekken.

Want Denis Dragus maakt de overstap naar Gaziantep FK. De Roemeense aanvaller wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Turkse club. Dat laten de Luikenaars weten op hun communicatiekanalen.

In het seizoensbegin speelde de 24-jarige centrumaanvaller bij Standard veelal in een spitsenduo met Wilfried Kanga, maar dat bracht niet de gewenste resultaten op. Zo scoorden De Rouches amper 3 doelpunten in 6 wedstrijden.

Met Kamal Sowah en Moussa Djenepo hoop Carl Hoefkens de juiste aanvallende versterkingen te hebben binnengehaald. Op dit moment bengelt Standard met een zeer magere 3/18 onderaan het klassement. De Luikenaars konden dit seizoen nog geen wedstrijd winnen.