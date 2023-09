Transfergoeroe Fabrizio Romano komt met statement over toekomst van Eden Hazard

De toekomst van Eden Hazard was de voorbije maanden voer voor speculaties en geruchten. Ondertussen is er één zekerheid: er is nog géén beslissing.

En dat wordt ook bevestigd door Fabrizio Romano. “Er zijn veel speculaties rond Eden Hazard. Momenteel ben ik van niets op de hoogte. Momenteel praat de speler nog steeds met vrienden en familie over de opties.” “Het klopt dat stoppen met voetballen voor Hazard een concrete mogelijkheid is”, gaat de transfergoeroe verder bij CaughtOffside. “Maar het is zeker en vast niet de enige. Er is dus nog geen definitieve beslissing genomen.” In dit geval is het Eden Hazard zelf die moet communiceren Bovendien wil Romano voor een icoon als Hazard een uitzondering maken en niét met de primeur komen. “Ik wil respectvol zijn voor een speler als Hazard in zo’n beslissing. Het is de speler zelf die moet communiceren.”