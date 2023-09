Ook twijfel aan deze keuze van Tedesco? "Ik begrijp dat met Vertonghen niet"

Jan Vertonghen speelde afgelopen weekend voor de 150ste keer voor de Rode Duivels. Als verdediger, al had dat ook anders kunnen zijn.

René Vandereycken vindt het ongelofelijk mooi dat Jan Vertonghen deze mijlpaal bij de nationale ploeg bereikt heeft.

“En dat als verdediger, wie had dat gedacht. Ik denk nog altijd dat Vertonghen een even mooie carrière had kunnen hebben als middenvelder. Toen ik hem voor het eerst opriep bij de Rode Duivels speelde hij nog als middenvelder”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Pas bij Ajax werd Vertonghen centrale verdediger. “Al heeft hij zo ook een fantastische carrière natuurlijk. Het is misschien ook iets makkelijker om als verdediger een langere carrière te hebben”, gaat Vandereycken verder.

“In het huidige voetbal moet je als middenvelder toch veel lopen. Dat zou voor hem nu iets moeilijker zijn. Bij de 1-0 koos hij goed positie trouwens. Daar had hij zijn snelheid niet nodig. Nee, ik plaag hem maar. Ik kwam er altijd goed mee overeen.”

Vandereycken had achterin een andere keuze gemaakt. “Ik begrijp trouwens niet waarom Tedesco Debast niet eens naast Vertonghen zet. Waarom geen duo uitproberen dat elkaar goed kent van bij hun club? Ik zeg niet dat ik Debast zoveel beter vind dan Faes, maar je ziet toch soms aarzelingen tussen Faes en Vertonghen.”