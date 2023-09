Franky Van Der Elst uit kritiek op transferbeleid van Anderlecht: "Zorgt voor onnodige spanning"

Anderlecht deed deze zomer een paar zeer opmerkelijke transfers. Franky Van Der Elst begint zich nu toch vragen te stellen bij het beleid van de Brusselaars.

Zo begrijpt hij helemaal niets van de transfer van Kasper Schmeichel. "Ik heb ook al zitten denken: waarom Schmeichel? Voor zijn naam? Dat zorgt voor veel onnodige spanning in de kleedkamer. Als Schmeichel niet speelt zal hij dat in het begin nog wel aanvaarden, maar gaat dat na verloop van tijd toch een probleem worden", vertelt Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Ook kan hij zich erg goed in de schoenen van Maxime Dupé zetten. "En als Schmeichel nu start tegen Kortrijk, kan ik me ook voorstellen dat Dupé naar Fredberg gaat: Qu'est-ce que c'est que ça? Dupé heeft zes goede matchen gespeeld, is ook ervaren, was vorig jaar onbetwist titularis bij Toulouse. Hiervoor is die ook niet gekomen."

"Ik vind dit heel sneu voor Dupé, die zich tot nu toe niets te verwijten had. Als buitenstaander lijkt me dit een move die niet nodig was, een beetje voor de galerij. 't is die Deense connectie hé."