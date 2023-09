Vanhaezebrouck ziet hoe spitsenduo weer helemaal gefocust is op KAA Gent: "Vooral bij hem zag je dat transferperikelen meespeelden"

Wie had dat durven dromen. Zowel Hugo Cuypers als Gift Orban bleven KAA Gent na deze zomer gewoon trouw. Al verliep dat niet zonder slag of stoot.

Zo werd Cuypers het hof gemaakt door Bologna, en stond hij zelf ook open voor een transfer. "Een transfer of niet? Een selectie of niet? Dat speelde mee in zijn hoofd. Maar iedereen heeft recht op een paar mindere wedstrijden - hij zeker. Ik denk dat hij nu weer volledig zichzelf is, volledig gefocust is op AA Gent", vertelt Vanhaezebrouck aan Het Laatste Nieuws.

“Dat Gift en Hugo met die transfers bezig waren, zag je vooral tijdens de wedstrijden. Ze presteerden niet op het niveau dat we van hen gewoon zijn, ze waren minder belangrijk. Vooral bij Hugo zag je dat - hij was drie matchen minder. We hebben dat ook besproken."

De neuzen staan intussen weer volledig in dezelfde richting. Vanhaezebrouck merkte in ieder geval geen teleurstelling bij zijn Nigeriaans goudhaantje. “Ik heb geen teleurstelling bespeurd bij hem na het missen van een transfer. Wel beseft hij dat hij zal moeten knokken voor zijn plaats, en dat is goed. Natuurlijk voelde je wel dat die transferperikelen meespeelden. Gift is jong, moet nog evolueren. Ook hij moet weer naar zijn beste niveau toegroeien.”