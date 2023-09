Flamboyante verdediger (ex-Beerschot) die probleem Tedesco denkt te kunnen oplossen: "Top-5 in Jupiler Pro League"

Kent u Denis Prychynenko nog? Na een aantal jaren bij Beerschot maakt hij momenteel het mooie weer bij Deinze in de Challenger Pro League. In een interview heeft hij van jetje gegeven.

Denis Prychynenko is ondertussen al 7,5 jaar in België actief. Hij kent dan ook het reilen en zeilen binnen België. En hij is zelfs al bezig met een procedure om de Belgische nationaliteit te verwerven.

De 31-jarige verdediger werd geboren in Potsdam, maar heeft de Oekraïense nationaliteit. Nu wil hij dus ook Belg worden. Hij begon bij WS Woluwe in 2016, speelde daarna vijf jaar bij Beerschot en is nu al twee jaar bij Deinze actief.

Rode Duivel?

U kon HIER al lezen hoe hij zich de beste verdediger uit de Challenger Pro League noemt, de mentaliteit van de Duitse nationale ploeg laakt en denkt de defensieve problemen van bondscoach Domenico Tedesco op te kunnen lossen. Straffe taal.

En wat zou het geven op het hoogste niveau in de Belgische competitie? "In de Jupiler Pro League zou ik bij de beste vijf zijn", is Denis Prychynenko zeer duidelijk in Gazet van Antwerpen.