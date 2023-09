Voormalig werknemer van Anderlecht weet waarom Anderlecht zo weinig balbezit had: "Daar gelooft Riemer niet in"

Frank Boeckx was tot vorig jaar assistent bij Anderlecht. De keeperstrainer vertrok echter omwille van familiale omstandigheden, maar was in die korte tijd onder de indruk geraakt van de filosofie van Brian Riemer, vooral verdedigend dan.

Riemer is begonnen met zijn verdedigende principes in de ploeg te slijpen, maar dat gaat met vallen en opstaan. "Hoog druk zetten, is niet altijd mogelijk. En in midden press gelooft hij niet, omdat je daarmee te kwetsbaar bent op momenten dat je onvoldoende druk op de bal hebt", vertelt Boeckx in De Zondag.

Hij had er tot nu toe ook niet het personeel voor. "Dan verkiest hij om met een laag blok tegelijk minder ruimte in de rug weg te geven én er meer te creëren om bij balrecuperatie in om te schakelen. Het is bij hem dus hoge of lage druk."

Riemer had niemand op het middenveld om de leiding te nemen

"Het probleem bij hoge druk was dat er op het middenveld niemand was om de leiding te nemen, om het moment om te pressen te kiezen én om een professionele fout te maken als de tegenstander er eens in slaagt door de pressing heen te spelen. Delaney en Rits zijn ervaren spelers die dat wel kunnen en Leoni was het gewoon om dat bij de RSCA Futures te doen."