Jonathan Lardot zorgt voor unicum na opmerkelijke fase Eupen-Standard: "Trainer krijgt een joker om dat te doen"

Op het veld van Eupen won Standard voor het eerst dit seizoen. Veel was te doen over de afgekeurde aansluitingstreffer van De Panda's op het einde van de wedstrijd.

In de toegevoegde tijd maakte Eupen de 2-3, maar werd dat doelpunt -na tussenkomst van de VAR- terecht afgekeurd voor buitenspel.

Opzich niets bijzonder aan, maar op aanvragen van een protesterende Eupen-coach Florian Kohfeldt -die ervan overtuigd was dat het onside was- ging ref Lardot toch nog eens naar de beelden kijken. Hij kwam tot de conclusie dat het doelpunt terecht werd afgekeurd. Intussen waren er al meer dan 4 minuten verstreken.

We zijn vandaag een unicum geweest in België"

Standard-coach Carl Hoefkens heeft zijn vraagtekens over het optreden van Lardot daar. “We zijn vandaag een unicum geweest in België. Er heeft voor het eerst een trainer een joker gekregen om een beslissing aan te vechten, van de VAR nota bene. Dat is zeker geen verwijt richting mijn collega-coach, want ik wil dat zelf ook kunnen doen.”

Kohfeldt wilde Lardot dan weer bedanken. “Ik apprecieer dat hij nog eens is gaan kijken. Na de match werd me bevestigd dat hij de juiste beslissing nam. Maar op de beelden die wij gebruiken op de bank – de technical wide angle – was het duidelijk geen offside.”