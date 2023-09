Pijnlijk en helemaal in zak en as, Marco Kana reageert na rode kaart tegen ex-ploeg Anderlecht

KV Kortrijk kon met elf tegen tien Anderlecht makkelijk tegenhouden. Met tien tegen tien werd dat een andere zaak. Uitgerekend Marco Kana pakte in zijn eerste match voor KV Kortrijk rood tegen zijn ex-club.

De ontgoocheling droop van het gezicht van de verdedigende middenvelder. "Het is echt pijnlijk om in de 97ste minuut de gelijkmaker te slikken, zeker als ik zag hoe de mannen gevochten hebben. We wilden winnen."

Kana hield zichzelf natuurlijk ook verantwoordelijk. "Ik ben meer boos voor die rode kaart dan voor het gelijkspel. Tuurlijk draag ik een deel van de verantwoordelijkheid. Ik ben boos omdat ik op één moment van de wedstrijd niet lucide genoeg was."

"Of het speciaal was tegen Anderlecht? Ik ken de mannen natuurlijk goed, maar ik wil elke wedstrijd winnen. Dat is de mindset waarmee ik naar hier ben gekomen."

Trainer Edward Still zag dat het misschien wel meespeelde dat het tegen Anderlecht was. "Het kan veel redenen hebben. Er zijn veel dingen gebeurd voor die jongen de laatste maanden. Er is natuurlijk ook zijn gebrek aan ritme. En ja, tegen zijn ex-club kan meegespeeld hebben. Maar hij moet hier een sleutelrol spelen."