Advocaat van KRC Genk duidelijk in geval De Condé: "Zo had scheidsrechter moeten reageren"

Head of Football Dimitri de Condé kwam vandaag voor het bondsparket. Hij kwam zelf aan het woord, net als de advocaat van de club.

De bondsprocureur vorderde een schorsing van zes weken, waarvan drie effectief voor Dimitri de Condé. Die nam zelf het woord op de zitting.

“Ik ben tijdens de rust inderdaad naar de scheidsrechter gegaan en heb daar woorden gebruikt waarvoor ik me bij hem wil excuseren”, citeert Het Nieuwsblad hem. “Het was niet bedoeld als een persoonlijke aanval. Daarnaast wil ik benadrukken dat ik nooit iemand geduwd heb. Dat bevestigen de beelden én de verklaring van Jan Vertonghen.”

Ook Jochem Martens, legal counsel van KRC Genk, kwam aan het woord. “Het lijkt wel alsof ik hier een wild beest moet verdedigen, dat slaat nergens op. Er is een discussie geweest met de scheidsrechter, die toen beslist heeft dit te laten afkoelen en alles te laten doorgaan.”

Volgens Martens had er toen moeten ingegrepen worden door de scheidsrechter. “Er is geen gele of rode kaart getrokken voor Dimitri de Condé. Als de feiten zo ernstig waren om zo'n zware straf te eisen had meneer Van Driessche, die hier zonet heeft aangegeven dat hij zich niet beledigd voelde, als ref een kaart moeten geven.”

KRC Genk wil vrijspraak voor Dimitri de Condé

KRC Genk wil dan ook maar vrede nemen met een volledige vrijspraak. Er is volgens de club geen enkele rechtsgrond om De Condé te schorsen.

Scheidsrechter Bram Van Driessche reageerde nog op die woorden. “Ik vind dat je absoluut wel een verslag kan schrijven voor iets dat in de spelerstunnel gebeurt, daar zijn geen kaarten voor nodig", zei hij.

“Een rode kaart had zeker gekund, maar in de spelerstunnel zou dat volgens mij weinig effect hebben. Ik heb hier gezegd dat ik niet beledigd was, maar als mens was ik wel enorm ontgoocheld. Dit soort zaken maken mij triest."

"Ik aanvaard de excuses van Dimitri de Condé, maar ik denk wel dat clubs en arbitrage veel meer moeten samenwerken en moeten stoppen met elkaar telkens de zwarte piet door te schuiven.”

Ook bondsprocureur Ebe Verhaegen liet zich nog eens horen. “Het volstaat dat er een inbreuk is op het bondsreglement om te vervolgen, en dat is in dit geval gebeurd. Er moet geen kaart aan vast hangen om dat te doen.”

Een uitspraak kan vandaag nog volgen, maar wellicht zal dat pas morgen of later zijn.