Ex-speler van Club Brugge tegen Ajax als trainer op de bank bij Marseille

Marcelino heeft zijn vertrek bij Olympique de Marseille aan zijn spelers aangekondigd. Aanstaande donderdag tegen Ajax Amsterdam, in de Europa League, zal een ex-aanvaller van Club Brugge op de bank plaatsnemen.

Ondanks heel wat ambitieuze transfers kent Olympique de Marseille geen makkelijke seizoensstart in Ligue 1. Marseille staat na vijf dagen echter nog maar twee punten achter op de Monegaskische koploper, maar dat is voor de supporters niet genoeg.

Donderdag begint Marseille aan de Europa League-campagne tegen Ajax Amsterdam. Volgens L’Equipe heeft trainer Marcelino zijn ontslag aan de spelers laten weten, waardoor er moest gezocht worden naar een interim als oplossing.

Daarvoor kwam de club uit bij een ex-speler uit de Jupiler Pro League. Het gaat om de voormalige spits van Club Brugge Jean-Pierre Papin (1985-1986, 32 goals in 43 wedstrijden). De voormalige Franse international die 30 keer scoorde in 54 caps is adviseur van de voorzitter van Marseille.