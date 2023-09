Wilmots en Albert komen met harde woorden over vraagstuk Dupé-Schmeichel

Maximé Dupé ging tegen KV Kortrijk in de fout. Dat kost hem wellicht zijn plek in doel bij RSC Anderlecht, ten voordele van Kasper Schmeichel.

Ook in La Tribune werden de gebeurtenissen met Maxime Dupé en Zeno Debast in de hoofdrol op bezoek bij KV Kortrijk grondig gesproken.

Marc Wilmots nam geen blad voor de mond na de plotse inzinking van Dupé na de transfer van Kasper Schmeichel in het slot van de zomermercato, maar neemt het wel op voor Dupé.

“Het was moord met voorbedachte rade”, zei Wilmots in La Tribune. “Dupé zei: ‘Zo van achteruit spelen we al sinds het begin.’ Als ik hem als coach zo’n opdrachten geef, dan ga ik hem niet veroordelen als hij een fout maakt.”

Ook Philippe Albert staat de Franse doelman bij. “Wie neemt de beslissingen? Die verantwoordelijkheid ligt bij de coach. Het is prima om deze spelers na de match af te breken”, verwijst hij naar het interview van Riemer vlak na de match.

De vele ‘amazings’ van de eerste speeldagen waren plots weg bij de trainer van Anderlecht. “Maar het is niet positief voor de groep. Hij noemt Dupé niet, maar iedereen weet uit zijn speech dat Schmeichel gaat starten tegen Club Brugge.”