Rits geeft tekst en uitleg bij transfer naar Anderlecht én kijkt uit naar komst van Club Brugge: "Ik kijk ook naar het klassement. De stand is wat ze is, hé"

Mats Rits ontvangt zondag met RSC Anderlecht zijn vorige werkgever. De middenvelder beseft maar al te goed dat zijn overstap héél gevoelig ligt bij de fans van Club Brugge.

"Ik ga daar niet over liegen", aldus Mats Rits bij Eleven Sports. "Natuurlijk wist ik dat ik een gevoelige overstap zou maken. Vooral in de ogen van de fans is dat zo. Of ik al iets in de brievenbus heb gekregen? Nee, houden zo. (lacht) Maar ik ben een voetballer. Ik moest naar mezelf kijken."



Ook de middenvelder beseft dat er in West-Vlaanderen geen toekomst meer was. "Toen RSC Anderlecht echt concreet werd was ik er zeker van dat het voor mij voorbij was bij Club Brugge. Uiteindelijk is het een keuze van beide clubs en van mezelf."

Zondag komt Club Brugge op bezoek in het Lotto Park. Dé vraag: is paars-wit klaar om de West-Vlamingen opnieuw uit te dagen? "Het klopt dat we niet altijd tevreden zijn met het geleverde spel. Maar ik kijk ook naar het klassement. De stand is ook wat ze is, hé. En daar staat Anderlecht er goed voor."