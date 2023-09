Match in Barcelona krijgt nog staartje: 'Onderzoek tegen Antwerp-fans ingesteld'

Royal Antwerp FC ging pijnlijk onderuit in Barcelona op speeldag 1 van de Champions League. Het werd in het Olympisch Stadion 5-0 voor de Catalanen.

Maar er is mogelijk nog meer slecht nieuws voor Antwerp. Voor de wedstrijd kwam het namelijk al tot schermutselngen met een aantal supporters van The Great Old die zich misdroegen.

Volgens Spaanse bronnen raakten daarbij verschillende Spaanse agenten gewond. El Nacional meldt nu dat er een onderzoek is opgestart om de daders te vinden. Daarbij zal worden samengewerkt met de Belgische politie.

الشرطة تتعامل بشكل جيد جداً مع مثيري الشغب من جماهير أنتويرب 🔴 pic.twitter.com/YZAkczih7y — FCB World (@forcabarca_ar) September 19, 2023

Bedoeling is om de supporters te identificeren, teneinde hen een passende straf te kunnen opleggen. De kans dat Antwerp als club wordt gestraft is dan weer eerder klein. Maar de supporters zullen mogelijk nog vervolgd worden.

Op de volgende speeldag neemt Antwerp het in eigen huis op tegen Shakhtar Donetsk. Op 4 oktober zullen de ordediensten sowieso ook in ons land extra waakzaam zijn voor alle supporters.