Officieel: geen minuut gespeeld, maar zomertransfer laat degradatiekandidaat meteen in de steek

KV Kortrijk heeft nog niet veel plezier beleefd dit seizoen. Sportief gaat het niet bijster goed en ook extrasportief zijn ze nog niet gespaard geweest.

Er was al de gemiste overname die in extremis afsprong, waardoor ook de transfermercato de nodige vertraging opliep. En uiteindelijk kwamen die transfers er dan toch nog, maar ook toen bleef het nog verkeerd lopen.

Zo is de komst van Craig Cathcart afgelopen met een sisser. De ervaren Noord-Ier zal namelijk nooit uitkomen voor KV Kortrijk. De ex-speler van Manchester United heeft beslist te stoppen met voetballen.

𝗖𝗿𝗮𝗶𝗴 𝗖𝗮𝘁𝗵𝗰𝗮𝗿𝘁 𝘀𝘁𝗼𝗽𝘁 𝗺𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘃𝗼𝗲𝘁𝗯𝗮𝗹



Na overleg is het contract tussen Craig Cathcart en KVK vandaag ontbonden. De Noord-Ier geeft aan te zullen stoppen met profvoetbal.



We wensen Craig alle succes met wat volgt na zijn mooie voetbalcarrière! pic.twitter.com/Dz2aeCKcLb — KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 21, 2023

Dat nieuws is inmiddels ook geofficialiseerd. KV Kortrijk heeft het aangekondigd via de sociale media. De voormalige aanvoerder van de Noord-Ierse nationale ploeg moest voor defensieve stabiliteit zorgen, maar zal dat dus niet doen.

Cathcart mist zijn gezin en kinderen te hard om in het buitenland te wonen. Daarom heeft hij beslist zijn carrière meteen helemaal stop te zetten. "Na overleg is het contract tussen Craig Cathcart en KVK vandaag ontbonden. De Noord-Ier geeft aan te zullen stoppen met profvoetbal. We wensen Craig alle succes met wat volgt na zijn mooie voetbalcarrière", aldus De Kerels.