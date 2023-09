Opvallende afwezige op de ploegfoto van Antwerp

Na de Europese nederlaag tegen FC Barcelona is Antwerp terug in het land om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen RWDM. Ze namen tijd voor een nieuwe ploegfoto, maar dit wel met één opvallende afwezige.

De transferperiode en de interlandbreak zit erop en dat is de tijd dat veel clubs ervoor kiezen om hun jaarlijkse ploegfoto te maken. Bij Antwerp was dit op donderdag het geval. Door het slechte weer koos Antwerp ervoor om de fotoshoot binnen te houden in het nieuwe jeugdcomplex van de club.

Er was één opvallende afwezige op de ploegfoto. Dit is de geblesseerde Jacob Ondrejka. Hij liep een mysterieuze blessure op voor de wedstrijd tegen FC Barcelona. "Hij is helaas meerdere weken out. Op de training geblesseerd geraakt. Jammer voor ons en voor hem. Het is een breukje. Als ik niet vertel waar, dan zit ik safe", verklaarde Mark Van Bommel.

Waarom hij niet mee op de ploegfoto stond kon David Van den Broeck, journalist bij Het Nieuwsblad, verklaren. Hij doet namelijk een deel van zijn revalidatie in het buitenland. Ondrejka was dus gewoon niet in het land tijdens de jaarlijkse ploegfoto. Mogelijk krijgt hij een nieuwe kans na de volgende transferperiode als Van Bommel opnieuw een foto wil nemen.