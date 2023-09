Brian Riemer krijgt de nodige kritiek: "Was het er niet mee eens"

Brian Riemer gooit het roer stevig om bij RSC Anderlecht. Dat werd vorig seizoen eigenlijk al ingezet.

Eén van de pionnen die bij RSC Anderlecht naar de uitgang geleid werd is Noah Sadiki. Niet geschikt volgens Brian Riemer, maar momenteel wel goed bezig bij de buren van Union SG.

“Ik heb nooit een duidelijke uitleg gekregen van de trainer”, zegt Noah Sadiki over het feit dat hij vorig seizoen plots niet meer in de selectie van RSC Anderlecht viel aan Het Nieuwsblad.

Een invalbeurt in de verlengingen tegen Ludogorets werden zijn laatste speelminuten bij paarswit. De 18-jarige Belg deed het goed bij de Futures, maar een kans in het A-elftal zat er niet in.

“Ik ging naar de coach om te vragen wat het plan was voor mij dit seizoen. Hij zei me dat er geen plaats voor mij zou zijn en dat ik nog steeds in 1B zou spelen. Ik was het er niet mee eens”, zei Sadiki bij La Dernière Heure.

Bij Union SG werden hem ook geen speelkansen beloofd, maar daar draait hij ondertussen wel heel goed mee. “Als ik goed zou presteren op training, dan zou ik kansen krijgen. Dat is de reden waarom ik voor dit project heb gekozen.”