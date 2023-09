Hugo Siquet onthult de reden waarom hij Standard verliet: "Het was heel moeilijk om te verwerken"

Hugo Siquet maakt momenteel het mooie weer bij Cercle Brugge. Ooit is het anders geweest toen hij op het veld stond bij Standard.

Hugo Siquet maakte eerder deze maand zijn debuut voor het Belgische nationale elftal. Dit heeft hij te danken aan een goede seizoensstart bij Cercle Brugge waar hij heel gelukkig is. Siquet maakte in de winter van 2022 de overstap van Standard naar Freiburg in Duitsland.

Nu komt de 21-jarige flankspeler terug op die transfer. "Het was moeilijk voor mij om te verwerken en het laat nog steeds een wonde na. Ik heb 13 jaar voor Standard gespeeld en ik vroeg gewoon om het vertrouwen. Het was hun beurt en ze gaven het niet. Ik was een kind van de club, maar ze gaven me niet het gevoel dat ik belangrijk voor hen was", vertelde Siquet bij RTBF.

Siquet onthulde dat hij eigenlijk helemaal niet wou vertrekken uit Luik. "Eigenlijk wilde ik blijven, maar ze lieten me niet zien dat ze me wilden houden. Ik heb het over het oude management, want ik weet niet hoe het nieuwe management werkt."

"Het was triest voor me, want ik had er altijd van gedroomd om jaren als prof door te brengen bij mijn geliefde ploeg. Voor een kind dat bij de club is opgeleid en bovendien een fervent supporter is, had het geweldig geweest."