Marc Degryse spreekt klare taal: "Dit is wat Club Brugge mist"

Club Brugge neemt het zondagavond op tegen RSC Anderlecht. Marc Degryse durfde het al even aan om vooruit te blikken op de topper.

Degryse denkt dat Ronny Deila niet aan zijn verdediging zal sleutelen. "Ik verwacht ook dat hij het vertrouwen behoudt in zijn defensie. Ze hebben moeite om de nul te houden en hebben al een paar keer een goeie Simon Mignolet nodig gehad, maar op dit moment zie ik geen alternatieven of oplossingen."

"Ze missen een echte topper centraal achterin", ging Degryse verder bij Het Laatste Nieuws. "Tajon Buchanan zal ook nog niet terug zijn, en daarbij: zijn doublure Kyriani Sabbe kan me best bekoren. Dat tegendoelpunt tegen Besiktas kan je hen echt niet kwalijk nemen — dat was een foutje van Casper Nielsen."

Volgens Degryse moet er niet veel veranderd worden aan het elftal ten opzichte van de wedstrijd tegen Besiktas. "En op een foutje van Jorne Spileers na creëerde Besiktas niet al te veel. Dus ik zie weinig redenen om aan zijn verdediging te raken. Ook niet aan zijn middenveld trouwens, met Raphael Onyedika, Hans Vanaken en Hugo Vetlesen."

"Thiago zou ik in de spits laten staan. Jutglá zit wellicht nog niet op het niveau waar hij opnieuw de verantwoordelijkheid van die aanvalslinie alleen kan torsen. En daarbij: het is nu dat je je spits vertrouwen moet geven."