Terugkeer naar Jan Breydel na vertrek met bittere smaak: "Dat vond ik jammer en erg raar"

Union speelt zondag in Jan Breydel tegen Cercle Brugge. De eerste keer dat Charles Vanhoutte terugkeert naar zijn ex-ploeg na zijn transfer. Al hield hij aan die laatste maanden wel een bittere nasmaak over.

Vanhoutte was één van de mannen die in de ploeg kwam nadat Cercle vorig seizoen zijn start helemaal miste. Hij zorgde mee voor de ommekeer, maar nadat duidelijk werd dat hij naar Union zou vertrekken, verdween hij uit de ploeg.

“Dat was een bittere pil, ja”, vertelt hij in KVW. “Ik ben in de ploeg gekomen toen we laatste stonden met amper zes punten en behoorde tot de spelers die de stijgende lijn mee hebben ingezet. Net op het moment dat het goed liep en we meestreden voor de top acht, vloog ik uit de ploeg. Gemakkelijk was dat niet.”

Er brak zelfs iets bij de middenvelder. “Ik bleef mijn best doen op training en deed hetzelfde als wat ik in de maanden daarvoor had gedaan. Alleen werd er door de trainer of van bovenaf plots besloten om me niet meer op te stellen. Dat vond ik jammer en erg raar. Al is daar uiteindelijk niets van blijven hangen."