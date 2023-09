Fans van KV Kortrijk maken zelf al shortlist wie opvolger van Edward Still moet worden

KV Kortrijk verloor van Sporting Charleroi met 1-0. De dagen van trainer Edward Still lijken stilaan geteld.

Een nieuwe nederlaag voor KV Kortrijk en de kreet om trainer Edward Still te ontslaan klinkt ook steeds luider en luider bij de supporters.

Nadat KV Kortrijk de eindstand van de wedstrijd op Facebook gepost had reageerden de fans al snel dat het game over mag zijn voor Edward Still.

Enkele fans komen zelfs met enkele namen van wie de opvolger mag worden. Een greep uit de reacties...

“Still out en een trainer die respect afdwingt graag. Dank u!”, zegt Chiel.

“Trainer buiten”, schrijft Nadiya.

“Karel Geeraerts geen optie?”, vraagt Stijn zich af.

“Is het van niet willen onder Still of is het van niet kunnen? Ik hoop nog op het eerste, maar vrees het tweede”, oordeelt Kevin.

“Won niet met Charleroi, won niet met Eupen, wint niet met de Veekaa, én altijd met rampzalig spel. ‘Laat samengestelde kern’ is gewoon geen excuus. Het is gewoon een type Belhocine, een die het helemaal niet ziet”, klinkt het bij Maarten.

“Trainer buiten en haal De Boeck”, stelt Diego voor.

“Smijt die trainer buiten aub”, typt Kenzo.

“Tis (still)ekes genoeg geweest!”, maakt Roy het grappig.

“We sukkelen verder met een trainer die geen match won sinds februari”, merkt Xander op.

“Haal Storck aub terug”, raadt Tyano aan.