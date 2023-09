Nacer Chadli heeft mooie woorden voor Standard na teleurstellend gelijkspel

Nacer Chadli geniet nog steeds van zijn terugkeer naar Sclessin. De voormalige Rode Duivel leverde vrijdagavond een prima prestatie voor Westerlo en hielp de Kempenaren om met een punt huiswaarts te keren.

"We weten dat Standard een goede ploeg is. Niet veel ploegen komen hier om punten te pakken. We speelden met een andere formatie en het idee was echt om hen een minimum aan ruimte te geven. We waren er bij de eerste en tweede ballen, het ontbrak ons alleen een beetje aan precisie in de afwerking."

Nacer Chadli, deels opgeleid bij Standard en afkomstig uit de Ardennen, vindt het nog steeds leuk om terug te komen naar Luik en te spelen op Sclessin.

"Het is altijd leuk om terug te komen. Het is geweldig om in Sclessin te spelen, het is een prachtig stadion. Standard was vrij goed georganiseerd en heeft niet veel kansen weggegeven. Ze stonden goed achterin, maar we hebben ze geen ruimte gegeven. Het is ook wat we op het veld deden dat hun gebrek aan kansen verklaart."

Standard heeft slechts zeven punten na acht wedstrijden en is nog steeds niet vooruit. De vleugelspeler maakt zich echter geen zorgen, want een paar wedstrijden kunnen Les Rouches weer op de rails zetten.

"Ik maak me geen zorgen over hen. Ik denk en hoop dat ze snel thuis zullen winnen. Ze vinden het misschien makkelijker tegen ploegen die het spel openen. Alles is mogelijk en ze kunnen nog steeds stijgen in het klassement."