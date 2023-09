Riemer legt keuze voor Schmeichel uit en dribbelt zich handig vrij: "Hij heeft zeven matchen de kans gekregen"

Kasper Schmeichel staat dus in doel bij Anderlecht en dat was ergens wel te verwachten. Als hij geen grote blunders begaat, zal de discussie dan ook stilaan uitdoven. Wat ook de bedoeling is van Brian Riemer.

Brian Riemer legde zijn keuze voor de wedstrijd ook uit. "Kasper is hier nu een tijdje en we wilden eerst wat van hem zien. Maar er was die kleine blessure en dus moesten we geduld hebben. Maxime heeft zeven wedstrijden de kans gekregen om zich te tonen. Dat is ook geen bindende overeenkomst."

De keuze van Schmeichel is niet definitief, wil hij daarmee zeggen. Al durven we dat te betwijfelen. "Ik kijk voor elke wedstrijd naar tactische elementen en de prestaties van mijn spelers. Vandaag staat Schmeichel in de goal.”

Dupé ging vorige week de mist in, maar dat speelde dus niet mee in de beslissing. “Ik heb nog nooit een speler gehad die de timing om op de bank te belanden goed vindt. Het is altijd een slechte timing."

"Hoe Dupe reageerde? We hebben iedereen aan boord, we weten dat we samen moeten werken om het maximale uit deze groep te halen. Maxime is een top prof en heeft er alles aan gedaan om de ploeg en Kasper te steunen."