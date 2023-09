Analist ziet KAA Gent in het nadeel tegen Antwerp: "Slecht moment"

Woensdagavond trekt KAA Gent naar de Bosuil voor het duel met Royal Antwerp FC. De timing is volgens Wim De Coninck wat ongelukkig.

KAA Gent werkt woensdagavond een inhaalmatch tegen Royal Antwerp FC af. Een stevige test voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck richting de leidersplaats.

Antwerp heeft alvast een weekje om van te balen achter de rug, met de nederlaag in Barcelona en het puntenverlies tegen RDWM in de competitie na ook twee gemiste strafschoppen.

“Ik vrees evenwel dat de Buffalo’s nu op een slecht moment naar de Bosuil moet. Antwerp zal willen terugslaan en ze zullen de kloof met Gent ook niet groter willen laten worden”, zegt De Coninck in Het Nieuwsblad.

“Gent telt nu vijf punten voorsprong op Antwerp maar dat is uiteraard een momentopname. Je merkt ook wel dat het Champions League-verhaal wat punten heeft gekost. Anderzijds is het voor Gent wel kort dag om nu in en tegen Antwerp te spelen.”

De kalender is hen niet gunstig gezind. “Zij speelden zondagavond als laatste en nu krijgen ze toch de eerste grote test op verplaatsing voor de kiezen. Bovendien hebben ze nu toch drie keer op rij een matige prestatie afgeleverd.”