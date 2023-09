Louis van Gaal laat weten waarom hij geen trainer werd van Duitsland en ook Ajax niet zal overnemen

Louis van Gaal werd de voorbije dagen en weken gekoppeld aan enkele nieuwe jobs. Zo viel zijn naam al bij Duitsland en Ajax.

Louis van Gaal behaalde op het WK in Qatar de kwartfinale met Oranje. Vooraf was al afgesproken dat hij niet verder zou doen met de nationale ploeg.

De 72-jarige trainer werd de voorbije tijd gekoppeld aan een nieuwe job. Dat was het geval toen Duitsland op zoek ging naar een nieuwe bondscoach, maar ook bij Ajax Amsterdam viel zijn naam al meer dan eens.

Van Gaal was zondag zelf aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, waar de topper tegen Feyenoord bij een 0-3-tussenstand in het nadeel van Ajax definitief gestaakt werd doordat fans aanhoudend vuurwerk op het veld gooiden.

De Nederlander liet daar weten dat hij voorlopig geen trainersopdracht zal aannemen, omdat zijn gezondheid voorrang krijgt. Hij wordt nog altijd behandeld voor prostaatkanker. Van Gaal liet weten onlangs nog geopereerd te zijn.

Op korte termijn zal hij dus zeker niet opnieuw aan de slag gaan, niet als trainer, maar ook niet als sportief directeur of in gelijk welke andere functie binnen een club. De fans van Ajax hadden hem nochtans graag als trainer gehad. Zondag werd de naam van Van Gaal luid en duidelijk gescandeerd.