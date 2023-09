Peter Vandenbempt spaart Antwerp én Mark van Bommel niet na gelijkspel tegen RWDM

Royal Antwerp FC bleef dit weekend steken op een gelijkspel tegen RWDM. Opnieuw geen goede beurt van Mark van Bommel en co.

Het werd een week om snel te vergeten voor Royal Antwerp FC. Na de 5-0-blamage in Barcelona geraakten de troepen van trainer Mark van Bommel niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen promovendus RWDM.

“De draw kwam harder aan dan de rammeling in de Champions League”, zegt analist Peter Vandenbempt bij Sporza. “Terecht, maar ik was verbaasd over wat voorzitter Paul Gheysens zei na Barcelona. De focus moest weer op het voetbal, het laag blok van het team vond hij niet juist. Zeer vreemd. Een 0-0 tegen Molenbeek zal zijn humeur zeker niet opgekrikt hebben.”

Na de match tegen RWDM kwam ook Van Bommel raar uit de hoek. “Ook opvallend: de opnieuw zeer positieve evaluatie van Mark van Bommel. Zijn ploeg had moeten winnen, maar de coach sprak over geduld van zijn team. Terwijl ik Antwerp een uur lang heel matig vond aan de bal.”

De midweekmatch tegen de Buffalo’s moet dan maar het keerpunt worden. “Antwerp speelde zonder ideeën, het team maakte geen tempo en het leed veel balverlies. Net als in Westerlo vond ik het een povere match van de kampioen. 3 overwinningen in 7 matchen is te weinig voor Antwerp. Woensdag wordt het tijd om het nog een keer te laten zien tegen leider KAA Gent.”