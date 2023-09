Dit was het signaal voor middenvelder om Antwerp te verlaten: "Moeilijk tegen de bierkaai vechten"

Dit seizoen speelt Birger Verstraete voor het Griekse Aris Thessaloniki. De Belgische middenvelder kwam voor Het Belang van Limburg terug op zijn periode bij Antwerp.

De 29-jarige middenvelder heeft in totaal 81 wedstrijden op de teller staan voor Antwerp, maar met de komst van Mark Van Bommel wist hij dat het voor hem gedaan was bij Antwerp. “Nieuwe trainer, nieuwe wetten. Zo gaat dat in het voetbal. Ik vertrok op vakantie, keerde terug en wist direct hoe laat het was, daarvoor ben ik clever genoeg”, geeft hij toe.

Of hij liever voor zijn plek had gevochten bij Antwerp, in plaats van uitgeleend te worden aan KV Mechelen? “Als er letterlijk tegen jou gezegd wordt ‘We gaan jou niet meer selecteren’, dan kan je moeilijk tegen de bierkaai vechten."

Marc Overmars liet dan ook verstaan dat hij niet meer welkom was bij The Reds. “Die zei: ‘We moeten noodgedwongen budget vrijmaken’. Ik mocht, met lichte aandrang, vertrekken”, besluit hij.